Народные приметы 26 ноября: что нельзя и нужно делать на Иоанна Златоуста

26 ноября православные христиане вспоминают архиепископа Константинопольского Иоанна Злотоуста. При жизни святой получил блестящее образование, с ранних лет изучал Святое Писание. Став священником, Иоанн начал проповедовать. Его блестящие проповеди обличали скупость богатых, пьянство, разврат. До людей он доносил ценность высоких моральных принципов и истинный смысл служения Господу.

Знать при императорском дворе не любила Иоанна Златоуста. Позднее она добилась его ссылки, в которой он тяжело заболел и скончался.

В народном календаре день памяти Иоанна Златоуста также нашёл своё отражение и связан со многими традициями. Что нельзя и что нужно делать 26 ноября? К каким приметам стоит прислушаться в этот день?

Начало «пельменной поры»: традиции и запреты 26 ноября

26 ноября на Руси наступала «пельменная пора». Такое название появилось из-за традиции лепить пельмени всей семьёй. Начинку для них готовили разнообразную: это могли быть и грибы, и рыба, и мясо. Чем больше пельменей налепишь, тем счастливее будет будущий год. Часть приготовленных пельменей готовили сразу, часть – замораживали.

Наши предки верили, что подавиться в этот день пельменем – к большой прибыли.

В день памяти Иоанна Злотоуста старались не сушить постиранные накануне вещи дома. Даже если на улице непогода, лучше вынести их на свежий воздух. Иначе тёмная сила навсегда поселится в вашем жилище.

Существует запрет на пошив нательного и постельного белья. Согласно приметам, оно принесёт несчастье и болезни.

Также не стоит передавать кому-то детские игрушки. С ними счастье малыша уйдёт другому человек.

Считалось, что в день памяти Иоанна Златоуста природа засыпает до весны. Поэтому запрещалось рубить деревья, рыть землю, колоть лёд на водоёмах. Это могло привести к большой трагедии.

По погоде гадали на урожай: народные приметы 26 ноября

Если 26 ноября вместо снега идёт дождь, наступающий год будет урожайным и сытым;

Звёзды ночью сверкают на небосводе – к сильному морозу и дальнейшему длительному похолоданию;

Услышал, как шумит от ветра лес? Жди большое ненастье;

На рассвете деревья покрылись инеем – уродятся летом пшеница и ячмень.

Люди, рождённые 26 ноября

Наши предки верили, что 26 ноября рождаются сильные духом, уверенные в себе люди. Их достоинства – благородность, настойчивость, стремление к лидерству. Если использовать эти качества не в самых хороших целях, никуда не делаться от надменности и излишней самоуверенности.

Толкование снов 26 ноября

В ночь на 26 ноября вещие сны не снятся. Однако если присмотреть к некоторым знакам, можно найти ответы на некоторые вопросы.