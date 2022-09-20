Народные приметы 22 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Иоакима и Анны

22 сентября православная церковь вспоминает Иоакима и Анну. Эти святые — родители Девы Марии. День их памяти выпадает на второй день после Рождества Богородицы.

В народе этот день называют Поднесеньевым. Такое название связано с традицией угощать новобрачным своих родителей. Обряд назывался поднесеньем.

Какие ещё традиции существуют для этого дня? Что нужно и что нельзя делать на Иоакима и Анну? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 22 сентября

В этот день наши предки чествовали солнце, так как на 22 сентября выпадает день осеннего солнцестояния. Считалось, что после Поднесеньева дня в свои законные права вступает осень, поэтому необходимо набраться от небесного светила энергии. Девушки выходили за ворота и пели песни солнцу, юноши кололи дрова и жгли костры, чтобы задобрить Ярило.

22 сентября к новобрачным на угощенье приходили не только их родители, но и другие родственники. Молодая хозяйка выпекала блины в виде солнца, их необходимо раздать родне мужа. Глава семейства вырезал из дерева обереги и раздавал родне жены.

В Поднесенье традиционно заготавливают дрова. Считается, что после этого дня деревья становятся сырыми и плохо горят.

22 сентября необходимо помянуть усопших родственников. Наши предки верили, что от этого им становится проще на том свете.

Сегодня не стоит планировать путешествия. Они вряд ли увенчаются успехом.

Народные приметы 22 сентября

Длинная путина летит — к ясной осени и бесснежной зиме;

Если появились комары, холодов ещё долго не будет;

Листопад ещё не начинался? Значит, зимой будет тепло;

Если зайцы не линяют, значит, до заморозков ещё далеко;

Ворона каркает над трубой — к плохим новостям;