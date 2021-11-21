Народные приметы 22 ноября: что нельзя и нужно делать в день Матроны Зимней

22 ноября православные христиане чтят память преподобной Матроны Царьградской. Согласно легенде, в юном возрасте она стала женой богатого господина. В какой-то момент девушка поняла, что её предназначение – служить Господу. Матроне удалось сбежать из дома, отдать ребёнка на воспитание и спрятаться в мужском монастыре под видом мужчины. Вся жизнь святой демонстрирует её преданность Христовой вере.

Русская православная церковь 22 ноября также вспоминает Матрону Московскую, одну из самых почитаемых святых.

В народном календаре этот день носит название Матрона Зимняя или Матрона Наставница. Что нельзя и что нужно сегодня делать? К каким приметам необходимо прислушаться?

Традиции и запреты 22 ноября

Наши предки верили, что в праздник Матроны устанавливается настоящая зима и приходят сильные морозы. Отсюда пошла традиция – делиться с нуждающимися одеждой. Правда, перед тем, как передать вещи, их нужно постирать.

Чтобы в наступающую зиму вас не мучили болезни, не делайте 22 ноября стрижку. Существует поверье, что вместе с волосами человека покидает здоровье.

От крупных сделок и ответственных встреч сегодня лучше отказаться. В противном случае всё может обернуться большой неудачей.

Народные приметы 22 ноября

Если по утру на ветвях иней, но снега пока нет, – жди в ближайшие дни сильную метель;

Снегирь сел на изгородь у дома– к хорошей новости;

Если ворона каркает над трубой – кто-то близкий умрёт в ближайшие дни;