Народные приметы 22 февраля: что нельзя и нужно делать в день Панкратия-Лапотника

Православные христиане 22 февраля вспоминают святого Панкратия Печерского. Жил он в XIII веке в Киево-Печерском монастыре. Прославился тем, что вёл аскетичный образ жизни, держал пост и много молился.
На Руси святого Панкратия называли Лапотником. Считалось, что в день его памяти, 22 февраля, нужно плести лапти. Первую пару никогда не отдавали на продажу – считалось, что она приносит большую удачу мастеру.
Ещё 22 февраля принято было позаботиться об обуви: ту, что прохудилась, обязательно латали, а полностью вышедшую из использования – сжигали на костре. Ни в коем случае нельзя выкидывать на помойку старые сапоги. Можно привлечь в жизнь много неудачи. Хорошая традиция – отдавать в праздник Панкратия обувь малоимущим. Добрый жест обязательно принесёт в вашу жизнь много радости и удачи.
Что нельзя и нужно делать 22 февраля
22 февраля представительниц прекрасного пола старались не одаривать комплиментами. А детей старались не хвалить за прилежную учёбу и хорошее поведение. В противном случае можно навлечь на близких большие беды и неприятности.
На Панкратия не стоит оставлять детей без присмотра. Наши предки верили, что сегодня особенно активны нечистые силы. Они могут «заиграть» ребёнка и лишить здоровья.
Под люльку младенца традиционно клали 22 февраля сапог. Он – мощный оберег от колдунов и защитник от дурного глаза.
22 февраля лучше не держать книгу открытой. Особенно это касается учебных пособий. В народе говорили, что все полученные ранее знания могут улетучиться из головы.
Осторожнее нужно быть с мусором. Если выронить его из рук, семья вскоре лишится достатка.
Народные приметы 22 февраля
- Большая луна в ночь на Панкратия – к оттепели;
- Сильные морозы 22 февраля сулят погожее и плодородное лето;
- Куры кудахтают – к затяжному снегопаду;
- Дым из трубы стелется по земле – к теплу;
- Собака валяется на снегу – к скорому сходу снежного покрова.
Именины 22 февраля
Именины 22 февраля отмечают Василий, Иннокентий, Петр, Геннадий, Иван. Рождённые в этот день — эмпатичные, сильные по характеру люди. Они способны сопереживать близким, всегда помогают тем, кто нуждается в поддержке. Кроме того, это люди-прагматики. Несмотря на романтичность и таинственность души, действуют согласно холодному расчёту.
- Знак зодиака — Рыбы;
- Планета — Нептун;
- Камень — Янтарь.
Толкование снов 22 февраля
Сны, увиденные в ночь на 22 февраля, могут наделить вас новыми знаниями и откровениями. Если настроиться на получение информации, в сновидениях этой ночи можно обрести ключ к разгадке жизненно важных вопросов.