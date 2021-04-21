Народные приметы 22 апреля: что нельзя и что можно делать в день Вадима-ключника

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День 22 апреля в народе прославился как День Вадима-ключника. Наши предки верили, что в этот день родниковая вода обладает магическими свойствами. Например, может вылечить любые болезни. С раннего утра в этот день нужно отправиться к роднику. Чем раньше придёшь к нему, чем лучше. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам лучше прислушаться?

Что можно и что нельзя делать в день Вадима-ключника

Нельзя в этот день врать. Лжец и предатель в этот день получит серьёзное небесное наказание, а то и вовсе лишиться разума. Уделите этот день молитвам, тогда вы обретёте уверенность в своих силах. Забудьте в этот день о негативных мыслях, не завидуйте и не желайте никому зла. В противном случае можно заработать серьёзное заболевание.

22 апреля запрещено спать до полудня, иначе можно проспать удачу.

Остерегались наши предки в этот день подметать пол веником. В противном случае можно вымести здоровье и материальное благополучие.

Не разливайте в этот день воду – это сулит печали и неудачи. А если подобное случилось, соберите её белой чистой тканью. А затем дайте ей высохнуть на ветру.

Приметы 22 апреля

Если сильный ветер подул, скоро наступит тепло;

Если дождь пошёл, жди урожая зерновых;

Увидели грозовые облака – стоит уделить время своему домашнему скоту.

Прилетела стая птиц – это к солнечному лету;

Если в этот день рыба плескается в водоемах, значит, рыбакам следует уделить время рыбалке, ибо улов в этот день будет очень хорошим;