Народные приметы 21 октября: что нельзя и что нужно делать в день Трифона и Пелагеи

21 октября православная церковь вспоминает преподобных Трифона Вятского и Пелагею Антиохийскую. Имена святых отразились в названии народного праздника.

Что нельзя и что нужно делать на Трифона и Пелагею? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 21 октября

В этот день наши предки опускали на дно водоёмов бочки и засоленными на зиму огурцами. Так они пытались сохранить заготовки. Считалось, что нельзя пробовать огурцы до первого трескучего мороза.

21 октября начинали готовить поля к новому посевному сезону. Для этого разводили костры и вырубали деревья и кусты.

21 октября ни в коем случае нельзя заниматься магией. За проведённые обряды и ритуалы придётся расплатиться здоровьем.

Не стоит рассказывать никому о своих плохих снах. Есть риск, что они могут от этого сбыться.

Ходить в лес в этот день опасно. Считалось, что лесные духи, отправляясь на зимовку, могут забирать с собой людей.

Народные приметы 21 октября

В лесу громко кричит сова — к сильным холодам.

Ярко светят звёзды — к приближающимся ночным морозам.

Если к Трифону и Пелагее берёза не сбросила листву, зима будет тёплой.

Если вокруг луны заметна дымка, день будет тёплым.

Люди, рождённые 21 октября

Те, кто родился 21 октября, энергетичны, изобретательны и умны. Они неравнодушны к чужим проблемам, требовательны и аккуратны. Из этих людей получаются хорошие врачи, социальные работники, работники правоохранительных органов.