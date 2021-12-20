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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Народные приметы 21 декабря: что нельзя и нужно делать в день Анфисы Рукодельницы

7info7

День памяти великомученицы Анфисы Римской приходится на 21 декабря. Святую за отказ принять другую веру, кроме Христовой, сожгли на костре. С тех пор Анфису считают защитницей от пожаров.

В народной традиции в эту дату молятся о том, чтобы дом не настигла трагедия и создают обереги, защищающие дом от чрезвычайных происшествий.

Что нельзя и нужно делать 21 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 21 декабря

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Девушкам велено сегодня заниматься рукоделием. Шить, прясть, вязать и вышивать нужно в одиночестве, чтобы никто не сглазил. Если уединиться не получается, перед работой нужно помолиться.

Существовал обряд: молодые девушки на Анфису Рукодельницу обматывали нить вокруг пальца и слегка укалывали его иглой. Якобы это приносит удачу и любовь.

21 декабря ни в коем случае нельзя жадничать. Еду, одежду и деньги велено отдавать нуждающимся.

Народные приметы 21 декабря

  • Если на Анфису стоит мороз, то оставшаяся часть зимы будет мягкой и снежной;
  • Снегопад 21 декабря – к дождливому лету;
  • Воробьи утепляют гнёзда пухом и ветками – к сильным морозам.

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