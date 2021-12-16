Народные приметы 17 декабря: что нельзя и нужно делать в Варварин день

17 декабря православная церковь вспоминает великомученицы Варвару Илиопольскую. Её считают защитницей от насильственной и внезапной смерти.
В народном календаре для Варвариного дня существовало много традиций и верований. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 17 декабря
В Варварин день можно мыть посуду, убираться, готовить. Но на женские работы, такие как прядение, вязание и вышивание, вводится запрет.
Сегодня желательно посетить церковь и помолиться за всех, кто ушёл из жизни внезапной или насильственной смертью. Если нет возможности побывать в храме, можно помолиться дома.
Сегодня ни в кое случае нельзя ругаться и сквернословить.
Великомученица Варвара также считается женской заступницей. 17 декабря ей молятся бездетные женщины и просят помощи в зачатии ребёнка. Также у святой просят защиты для малышей.
Народные приметы 17 декабря
- Если на улице морозна, холода продлятся ещё долго;
- Алый закат – к ясной и морозной погоде;
- Если на небе облака, скоро будет снег;
- Оттепель предвещает хороший урожай пшеницы.