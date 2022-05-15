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Воскресенье, 15 мая, 2022

Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу

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Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу

7info7

Мученицу Мавру Фивадийскую и вместе с ней её супруга мученика Тимофея вспоминают православные христиане 16 мая. Семейство приняло мученическую смерть за веру в Христа.

Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу
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В народном календаре 16 мая – Марфа Рассадница. Традиционно в этот день наши предки проводили работы на огородах и в полях. А ещё 16 мая коров впервые с зимы выгоняли на пастбища.

Что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь успех и счастье? К каким прииметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 мая

Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу

Считалось, что 16 мая нужно носить одежду зелёных оттенков. Тогда в жизнь придёт радость и благополучие. А ещё можно носить украшения с малахитом. Считаются, что они оберегают от тёмных сил.

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На Мавру Рассадницу огороды кропили святой водой, чтобы по осени собрать богатый урожай. А на стол обязательно ставили весенние щи с красивой и щавелем.

Существовало поверье, что святая Мавра помогает решить проблемы страдающих от неразделённой любви девушек. Чтобы обрести её покровительство и найти любовь, следует умыться с утра святой водой и пройтись босой по росе.

16 мая ни в коем случае нельзя посещать кладбище. Можно побеспокоить души предков. Также не стоит мыть голову и стирать.

Народные приметы 16 мая

Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу
  • Если черёмуха начала цвести, жди холода;
  • Если на рассвете нет росы, днём жди дождь;
  • Много росы сулит большой урожай огурцов;
  • Чтобы ребенок рос творческим и удачливым, его крестят на Мавру и Тимофея.

Именины 16 мая отмечают Павел, Пётр, Николай, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

Сны 16 мая могут принести интересную информацию.

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