Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу

Мученицу Мавру Фивадийскую и вместе с ней её супруга мученика Тимофея вспоминают православные христиане 16 мая. Семейство приняло мученическую смерть за веру в Христа.

- Реклама -

В народном календаре 16 мая – Марфа Рассадница. Традиционно в этот день наши предки проводили работы на огородах и в полях. А ещё 16 мая коров впервые с зимы выгоняли на пастбища.

Что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь успех и счастье? К каким прииметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 мая

Считалось, что 16 мая нужно носить одежду зелёных оттенков. Тогда в жизнь придёт радость и благополучие. А ещё можно носить украшения с малахитом. Считаются, что они оберегают от тёмных сил.

- Реклама -

На Мавру Рассадницу огороды кропили святой водой, чтобы по осени собрать богатый урожай. А на стол обязательно ставили весенние щи с красивой и щавелем.

Существовало поверье, что святая Мавра помогает решить проблемы страдающих от неразделённой любви девушек. Чтобы обрести её покровительство и найти любовь, следует умыться с утра святой водой и пройтись босой по росе.

16 мая ни в коем случае нельзя посещать кладбище. Можно побеспокоить души предков. Также не стоит мыть голову и стирать.

Народные приметы 16 мая

Если черёмуха начала цвести, жди холода;

Если на рассвете нет росы, днём жди дождь;

Много росы сулит большой урожай огурцов;

Чтобы ребенок рос творческим и удачливым, его крестят на Мавру и Тимофея.

Именины 16 мая отмечают Павел, Пётр, Николай, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

Сны 16 мая могут принести интересную информацию.