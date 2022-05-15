Народные приметы 16 мая: что нельзя и нужно делать на Мавру Рассадницу

Мученицу Мавру Фивадийскую и вместе с ней её супруга мученика Тимофея вспоминают православные христиане 16 мая. Семейство приняло мученическую смерть за веру в Христа.
В народном календаре 16 мая – Марфа Рассадница. Традиционно в этот день наши предки проводили работы на огородах и в полях. А ещё 16 мая коров впервые с зимы выгоняли на пастбища.
Что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь успех и счастье? К каким прииметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 16 мая
Считалось, что 16 мая нужно носить одежду зелёных оттенков. Тогда в жизнь придёт радость и благополучие. А ещё можно носить украшения с малахитом. Считаются, что они оберегают от тёмных сил.
На Мавру Рассадницу огороды кропили святой водой, чтобы по осени собрать богатый урожай. А на стол обязательно ставили весенние щи с красивой и щавелем.
Существовало поверье, что святая Мавра помогает решить проблемы страдающих от неразделённой любви девушек. Чтобы обрести её покровительство и найти любовь, следует умыться с утра святой водой и пройтись босой по росе.
16 мая ни в коем случае нельзя посещать кладбище. Можно побеспокоить души предков. Также не стоит мыть голову и стирать.
Народные приметы 16 мая
- Если черёмуха начала цвести, жди холода;
- Если на рассвете нет росы, днём жди дождь;
- Много росы сулит большой урожай огурцов;
- Чтобы ребенок рос творческим и удачливым, его крестят на Мавру и Тимофея.
Именины 16 мая отмечают Павел, Пётр, Николай, Тимофей, Ульяна, Юлиана.
Сны 16 мая могут принести интересную информацию.