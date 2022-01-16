Народные приметы 16 января: что нельзя и нужно делать в Гордеев день

Православная церковь 16 января вспоминает Гордия Каппадокийского. Считается, что святой помогает исцелиться людям с онкологией.

На Руси этот день называли Гордеевым, и его считали очень опасным. Наши предки верили, что сегодня голодными с шабаша возвращаются ведьмы, а, значит, стоит ждать беды.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 января

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На дверях и воротах в Гордеев день вешали обереги от нечистой силы.

Сегодня стоит уделить внимание домашней скотине (почистить их стойла, кормушки, досыта накормить). Тогда в дом придёт много счастья.

16 января многие обращаются к целителям и знахарям. Считается, что их помощь окажется очень кстати.

Народные приметы 16 января

Луна в круге или в кресте – к сильному морозу;

Метель за окном – пчелы будут хорошо роиться;