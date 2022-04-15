Народные приметы 16 апреля: что нельзя и нужно делать в Никитин день

16 апреля православные христиане вспоминают преподобного Никиту Исповедника. Жизнь святого была отмечена даром чудотворения: по его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи, две одержимые злыми духами женщины получили исцеление, а пребывавшему в помешательстве вернулся разум.

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В народной традиции 16 апреля – Никитин день. Есть у праздника и другие названия: Никита Водопол, Никита Ледоруб, Угощенье водяного, Никита Гусеперелёт и Никита Гусятник. Все они так или иначе связаны с весенними традициями и поверьями.

Что нельзя и можно делать 16 апреля? К каким народным приметам стоит прислушаться.

Традиции и запреты 16 апреля

На Никитин день принято было задабривать водяного. Считалось, что сегодня из зимней спячки выходит дух болот, озёр и рек очень злым. Он голодный, поэтому нужно оставить ему угощение – мёд и молоко. Если сделать это, то целый год будет везти в рыбалке, а дожди не погубят сено и урожай.

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Рыбаки в этот день лили льняное масло в воду и приговаривали: «Вот тебе, дедушка, гостинцы на новоселье. Люби и жалуй нашу семью». Считалось, что если в этот момент вода сильно шумела и волновалась, то водяной благосклонно принял приглашение.

Сегодня ни в коем случае нельзя есть рыбу. Она не принесёт ничего, кроме слёз. Не стоит также громко смеяться рядом с водоёмом – можно разгневать водяного.

В колодец традиционно 16 апреля бросали на счастье серебряную монетку. А в доме обязательно окропляли углы святой водой, чтобы туда не проникли тёмные силы.

Народные приметы 16 апреля

Не пройдет на Никиту-лёд – весь весенний улов на нет сойдёт;

Ветер с полудня – к хорошему росту яровых. Если с севера – рожь дождями зальёт;

Если ночью ясно, то возможны заморозки;

Днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде;

На восходе солнце красного цвета – к перемене погоды.

Именины 16 апреля отмечают Никита, Мартин, Феодосия. Рождённые в этот день – прирождённые лидеры. Им суждено вести за собой толпы людей.

Сны в ночь на 16 апреля сбываются нечасто. Можно увидеть своё будущее, связанное с учёбой и карьерой.