Народные приметы 14 марта: традиции и запреты дня Евдокии Свистуньи

14 марта отмечается праздник Евдокии Свистуньи. Это день когда православная церковь чтит память преподобномученицы Евдокии Илиопольской. На Руси церковный праздник получил такое название, так как обычно в этот день завывали и свистели ветра, а в лесах просыпались животные, наполняя все вокруг различными звуками. Также считалось, что весеннее солнце начинает растапливать сугробы, образуя проталины на снегу и способствуя быстрому наступлению весны.

Другие названия этого праздника: Евдокия Плющиха, Авдотья Весновка, Авдотья Каплюшница, Авдотья подмочи порог, Плющиха, Авдотьи Плющнихи, Новичок, Пролетье, Свистунья.

Святая Евдокия Илиопольская. Чем известна святая

Евдокия родилась в I веке в финикийском городе Илиополь. В молодости она пользовалась своей красотой для заработка, принимая богатых покровителей со всего света. Благодаря им девушка быстро разбогатела и начала вести праздный образ жизни.

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Однажды, повстречавшись с монахом, читавшим священное писание, Евдокия переосмыслила свою жизнь, узнав о Страшном суде и Втором пришествии Христа. Приняв крещение и став монахиней, она получила от Бога дар исцеления и воскрешения. Связь весеннего праздника с Евдокией обусловлена славянскими верованиями, согласно которым Бог доверил ей пробуждение земли от зимнего сна и вручил ключи от всех весенних вод.

Народные традиции 14 марта

Сегодняшний праздник имеет свои уникальные традиции, связанные с сельскохозяйственными циклами и изменением погоды. В народе существовал обычай начинать заботиться о домашних птицах — курицах и гусях. Люди чистили свои курятники, готовя их к весеннему сезону.

В южных краях в это время готовились к посадке картофеля и других теплолюбивых растений. К празднику хозяйки также готовили разнообразные блюда из этого овоща. Считалось, что чем больше таких угощений на столе, тем лучше будет урожай картофеля. Остатки еды отдавали домашним птицам или скоту.

Для 14 марта свойственно чтение заговоров для привлечения дождя, чтобы засеянные хлебом поля получили достаточно влаги. Этот день также был насыщен народными играми, загадками и песнями, посвященными весне, птицам и обновлению природы.

Что можно и что нельзя делать на Евдокию Свистунью 14 марта

Многие православные праздники имеют свои запреты и разрешения, связанные в большинстве случаев с поверьями и приметами, которые сложились в народе. Праздник 14 марта не является исключением.

В этот день можно:

подготавливать почву для посадки овощей и цветов, а также заниматься заготовкой семян;

печь блины, пироги и другие блюда, чтобы встретить весну;

в этот праздник лучше не сидеть дома, а выйти на прогулку, наслаждаться весенними пейзажами.

уборка дома и благоустройство своего участка также станет хорошим вариантом для проведения праздника 14 марта.

важно позаботиться не только о себе, но и о своих домашних питомцах — следует привести в порядок и их уголок в доме.

Нельзя:

Заниматься тяжелой работой, особенно физическим трудом.

Начинать новые дела или важные начинания, так как это может привести к неудачам.

Выставлять на улицу и выбрасывать мусор, ведь таким образом можно спугнуть удачу.

Плести или шить, согласно народным поверьям это занятие приведет к проблемам в личной жизни.

Народные приметы

Народные приметы в праздниках возникают из верований и обрядов, связанных с конкретными датами и событиями. Православный праздник Евдокии Свистуньи имеет глубокие корни в русской культуре и символизирует уважительное отношение к природе, поэтому народные приметы тесно связаны с весной и изменениями погоды.

Например, в этот день часто наблюдают прилет первых птиц, таких как скворцы и ласточки. Если птицы уже вернулись, значит, весна будет легкой и тёплой. А если видишь первую птицу – жди удачи. Также существует поверье, что если 14 марта будет ясный и солнечный день, то весна будет ранней и тёплой. Пасмурная и дождливая погода говорит о том, что будет долгое и холодное потепление. Если же долго лежит снег следует ожидать затяжную весну.