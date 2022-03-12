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Суббота, 12 марта, 2022

Народные приметы 13 марта: что нельзя и нужно делать на Василия Капельника

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Народные приметы 13 марта: что нельзя и нужно делать на Василия Капельника

7info7

13 марта в православном календаре – день памяти преподобного Василия Декаполита. В народном календаре эта дата носит следующее название – Василий Капельник.

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Что нельзя и можно делать в этот день? Какие существуют поверья и традиции для 13 марта?

Традиции и запреты 13 марта: что нельзя и нужно делать?

Праздник Василия Капельника считается добрым и благоприятным для осуществления каких-либо дел. Однако без надобности на улицу сегодня лучше не выходить – можно заболеть.

13 марта особое отношение нужно проявить к огню. Нельзя в него плевать, выливать воды, распивать рядом с ним спиртное, сплетничать и лгать. Всё это может спровоцировать большие несчастья.

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Нельзя жадничать, быть скупым, отказывать в гостеприимстве, в помощи деньгами, вещами или делом — удача отвернётся. А вот щедрость и посильная помощь другим людям наоборот — вернётся назад к такому человеку, подарит удачу и благополучный исход важных дел.

Не стоит сегодня спать до обеда. Наши предки верили, что можно «проспать» своё счастье и на год остаться без помощи ангела-хранителя.

День прекрасно подходит для любых работ на земле, для стирки и уборки.

Народные приметы 13 марта

  • Если на Василия Капельника дождь идёт – жди дождливое лето;
  • На крышах уже нет снега? Лето будет тёплым;
  • Солнечный день сулит плодородие.

13 марта именины отмечают Арсений, Варсонофий, Василий, Иван, Кассиан, Кира, Марина, Нестор, Николай, Протерий, Феоктирист.

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