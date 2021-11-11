Народные приметы 12 ноября: что нельзя и нужно делать в Синичкин день

Православные христиане вспоминают 12 ноября мучения Зиновия и его сестру Зиновию. Святые жили в III веке на территории Каппадокии. Оставшись рано сиротами, они раздали всё своё имущество нуждающимся и посвятили жизнь служению Господу. За свою веру Зиновий и Зиновия обрели мученическую смерть.

В день памяти мучеников на Руси отмечали праздник охотников и рыбаков. Охотники 12 ноября отправлялись за зайцами. Если поймать сегодня хотя бы одного зверя, в жизнь придёт большая удача. Цена зайцу – две деньги, поговаривали наши предки. Большой рыбный улов сегодня сулит большое богатство. А ещё сегодняшний день называли Синичкиным в честь птиц-зимников.

Что нельзя и что нужно делать в Синичкин день? Какие приметы помогут предсказать будущее?

Традиции и запреты 12 ноября

12 ноября наши предки мастерили кормушки для зимних птиц и размещали во дворе. Считалось, что к дому прилетит синица, скоро в семье ожидается пополнение.

Для охотников и рыбаков сегодня устраивали пышные застолья. Хорошо отметить праздник – к богатому промыслу.

Если незамужняя девушка съест в этот день зайчатину, молодость её сохранится надолго, а на жизненном пути ей встретится достойный молодой человек;

Сегодня ни в коем случае нельзя проводить время в безделье. Праздность и легкомыслие могут принести много бед.

12 ноября считается не самым лучшим днём для расторжения брака.

Народные приметы 12 ноября

Синичка села на забор – скоро наступит зима;

Волки стаями бродят по полям – к голодным временам;

Идёт мелкий снег? Значит жди морозы.

Рождённые 12 ноября

Те, кто родился 12 ноября, отличаются уверенностью в своих силах, креативностью, щедростью. Нередко эти люди бывают тщеславны и лицемерны. Больших успехов добиваются в политике и творчестве.

Именины 12 ноября отмечают Максим, Анастасия, Александр, Леонид, Пётр, Степан, Семён.