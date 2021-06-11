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Пятница, 11 июня, 2021
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Народные приметы 12 июня: что нельзя и что можно делать в день Исаакия-Змеевика

7info7
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12 июня – день Исаакия-Змеевика. Наши предки верили, что сегодня выползают змеи, чтобы играть свадьбы. Именно поэтому старались они не ходить в леса и поля, чтобы не стать жертвами пресмыкающихся.

Какие ещё запреты существуют для этого дня? К каким приметам стоит прислушаться, чтобы не навредить себе и привлечь в дом большую удачу.

Что нельзя и что можно делать в день Исаакия-Змеевика?

12 июня ни в коем случае нельзя убивать змей. В противном случае можно нарваться на месть их сородичей.

Сегодня нельзя обманывать, лукавить и изворачиваться. Иначе ждите проблем в личной жизни, больших разочарований, финансовых потерь и предательства любимого человека.

Если верить заветам наших пращуров, то не стоит на Исаакия-Змеевика покупать посуду. Долго она не прослужит. Более того, принесёт в дом ссоры.

Мужчинам не стоит сегодня дарить своим возлюбленным шкатулки и украшения. У той, кто приняла такие подарки, могут появиться от дарителя секреты.

Найденные деньги сегодня поднимать не стоит. В дом они ничего, кроме бед и неприятностей, не принесут.

Народные приметы 12 июня 2021 года

  • Кувшинки на реке закрываются и под воду уходят? Быть скоро ливню;
  • Папоротник закручивает листья к тёплому и солнечному дню;
  • Сова начала кричать ночью к холодам;
  • Росы утром нет к непогоде;
  • Услышал карканье ворона? Жди беды.

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