Народные приметы 12 апреля: что нельзя и нужно делать в день Иоанна Лествичника

12 апреля в православной церкви – день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Святой прославился своим трудом «Лествица», в котором описал 30 добродетелей, которые стоит пройти христианину для достижения благодати. Наши предки часто молились Иоанну о скорейшем дожде 12 апреля: считалось, что именно он «пробуждает» землю после зимы.

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В старину в честь праздника пекли из теста лесенки. Каждый член семьи должен был съесть по лесенке – тогда в дом придёт благополучие и радость. У печёных лесенок было и другое значение – они символизировали путь в высший мир, с земли на небо, представляли собой связь живых и почивших предков. Поэтому выпечкой особым образом поминали предков.

Что нельзя и можно делать 12 апреля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 12 апреля

Считалось, что 12 апреля начинает буйствовать домовой. Если вдруг дома вы слышите необъяснимые звуки и шорохи, скорее всего, это проделки домашнего духа. Домового нужно задобрить, поставив в углу стакан молока и кусок хлеба.

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Этот день лучше провести дома, не оставлять его без присмотра, заниматься домашними делами — убираться, стирать, готовить. Однако от тяжёлой работы стоит отказаться.

Народные приметы 12 апреля

Если при северном ветре слышен гром, готовьтесь к холодной и ненастной весне;

Гуси летят высоко – к ненастной погоде;

Одуванчики начали появляться на полянках – к короткому и холодному лету;

Часто идут дожди? Ждите хороший урожай грибов;

Если постели пчёлы, лето будет жарким и урожайным.

Именины 12 апреля отмечают Иван и Захар. Рождённые в этот день хорошо понимают людей, видят их насквозь, могут объяснять и даже предсказывать их поведение и поступки. Благодаря этому, они очень успешно выстраивают коммуникации.

Сон в ночь на 12 апреля может быть вещим и сбудется через неделю. Однако рассказывать о нём никому нельзя.