Народные приметы 10 октября: почему нужно есть мёд и с осторожностью считать деньги?

10 октября в народном календаре — день Савватия Пчельника. В эту дату завершаются работы у пчеловодов. Они заканчивают готовить улья к зимнему сезону. Для 10 октября существует несколько поверий и традиций, которым следовали наши предки.
Какой церковный праздник сегодня, 10 октября?
Православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого — основателя легендарного Соловецкого монастыря.
Преподобный Савватий был иноком Кирилло-Белозерского монастыря. Смирение, кроткая любовь к братии и строгая жизнь снискали ему уважение не только у монахов, но и у мирян. Тяготясь вниманием, преподобный Савватий ушел на Валаам, потом, узнав о пустынных островах, находившихся в двух днях плавания от берега Белого моря, отплыл туда с преподобным Германом. Подвижники остановились около Секирной горы Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. Подвижники прожили вместе шесть лет. 27 сентября 1435 года преподобный Савватий отошёл к Господу.
Календарь праздников 2022: какой сегодня народный праздник? Народные поверья
На Савватия Пчельника обязательно нужно съесть мёд нового урожая. Это привлечёт в вашу жизнь здоровье, много радости.
Хозяйки пекут медовые печенья. Ими обязательно нужно поделиться с родными и друзьями, чтобы добро вернулось в вашу жизнь.
На Савватия Пчельника нужно прощать всех, с кем человек имеет конфликты. В противном случае негативные помыслы пойдут с ним в зиму и станут причиной болезней и бед.
С аккуратностью стоит сегодня считать деньги. Если риск лишиться содержимого кошелька.
Народные приметы 10 октября
Если ветер дует с юга, в ближайшие дни ожидается хорошая и солнечная погода;
Если вороны начали каркать рядом с домом, жди беды;
Сухая погода на Савватия Пчельника предвещает бесснежную зиму.
Именины 10 октября праздную Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Михаил, Игнат, Акилина, Феврония.
Сны, увиденные в ночь с 9 на 10 октября, могут предостеречь вас от многого. Если вам приснился перекрёсток со множеством дорог, обратите внимание на свои планы. Скорее всего, вы движетесь в неверном направлении. Своё поведение необходимо пересмотреть и в том случае, если в эту ночь вы увидите себя за вязанием, особенно если в жизни вы рукоделием не занимаетесь.