Народные приметы 10 октября: почему нужно есть мёд и с осторожностью считать деньги?

10 октября в народном календаре — день Савватия Пчельника. В эту дату завершаются работы у пчеловодов. Они заканчивают готовить улья к зимнему сезону. Для 10 октября существует несколько поверий и традиций, которым следовали наши предки.

Какой церковный праздник сегодня, 10 октября?

Православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого — основателя легендарного Соловецкого монастыря.

Пре­по­доб­ный Сав­ва­тий был ино­ком Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мо­на­сты­ря. Сми­ре­ние, крот­кая лю­бовь к бра­тии и стро­гая жизнь снис­ка­ли ему ува­же­ние не толь­ко у мо­на­хов, но и у ми­рян. Тя­го­тясь вниманием, пре­по­доб­ный Сав­ва­тий ушел на Ва­ла­ам, по­том, узнав о пу­стын­ных ост­ро­вах, на­хо­див­ших­ся в двух днях пла­ва­ния от бе­ре­га Бе­ло­го мо­ря, от­плыл ту­да с пре­по­доб­ным Гер­ма­ном. По­движ­ни­ки остановились око­ло Се­кир­ной го­ры Со­ло­вец­ко­го ост­ро­ва, где во­дру­зи­ли крест и по­ста­ви­ли ке­лью. По­движ­ни­ки про­жи­ли вме­сте шесть лет. 27 сентября 1435 го­да пре­по­доб­ный Сав­ва­тий отошёл к Господу.

Календарь праздников 2022: какой сегодня народный праздник? Народные поверья

На Савватия Пчельника обязательно нужно съесть мёд нового урожая. Это привлечёт в вашу жизнь здоровье, много радости.

Хозяйки пекут медовые печенья. Ими обязательно нужно поделиться с родными и друзьями, чтобы добро вернулось в вашу жизнь.

На Савватия Пчельника нужно прощать всех, с кем человек имеет конфликты. В противном случае негативные помыслы пойдут с ним в зиму и станут причиной болезней и бед.

С аккуратностью стоит сегодня считать деньги. Если риск лишиться содержимого кошелька.

Народные приметы 10 октября

Если ветер дует с юга, в ближайшие дни ожидается хорошая и солнечная погода;

Если вороны начали каркать рядом с домом, жди беды;

Сухая погода на Савватия Пчельника предвещает бесснежную зиму.

Именины 10 октября праздную Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Михаил, Игнат, Акилина, Феврония.

Сны, увиденные в ночь с 9 на 10 октября, могут предостеречь вас от многого. Если вам приснился перекрёсток со множеством дорог, обратите внимание на свои планы. Скорее всего, вы движетесь в неверном направлении. Своё поведение необходимо пересмотреть и в том случае, если в эту ночь вы увидите себя за вязанием, особенно если в жизни вы рукоделием не занимаетесь.