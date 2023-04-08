Народные приметы 10 апреля: почему в этот день опасны ссоры с родственниками?

10 апреля православный мир вспоминает преподобного Илариона Нового. Большую часть жизни святой провёл в молитве и посте. Бог даровал ему прозорливость. А ещё святой творил чудеса – вызывал дождь, отгонял от людей диких животных, помогал рыбакам в ловле рыбы.

Кроме того, преподобный прославился даром исцеления и изгнания бесов из людских душ. Пострадал святой в 754 году, во время зверского и кощунственного нападения на церковь. Некоторые иноки тогда были схвачены и высланы, других тяжело мучили, а затем убили. Среди них оказался и Иларион.

В народной традиции 10 апреля – Иларионов день. Другое название праздника – Иларион – выверни оглобли. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 апреля

Считается, что 10 апреля пруды очищаются от нечисти. Поэтому ни в коем случае нельзя ругаться около водоёмов, чтобы не оскорбить водных духов.

Есть поверье: если поругаться в Иларионов день с родственниками, можно испортить отношения навсегда.

Ни в коем случае нельзя тушить самостоятельно свечи – они должны догореть сами.

Сегодня сани принять убирать до следующей зимы и готовить к сезону телеги.

Считается, что повсеместно начинает распускаться мать-и-мачеха. Травники, которые используют данное растение для приготовления настоев, сушат и заготавливают его другим способом, выходят на сборы. Верили, что растение обладает особой, магической силой.

Народные приметы 10 апреля

Если восходящее солнце ярко-красного цвета, будет сильный дождь;

Много облаков на небе – к дождливой погоде;

Услышать глухой гром – к теплу;

Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.

Чибис низко летит и кричит — лето будет засушливым.

Именины 10 апреля отмечают Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.

Сны, увиденные в ночь с 9 на 10 апреля, могут обнажить перед вами внутренний конфликт. Можно увидеть образы, которые подскажут, в каких аспектах вы себя не принимаете, в чем не можете себе признаться. Но эта информация будет ценна только для тех, кто готов меняться.