1 ноября православные христиане вспоминают перенесение мощей святого Иоанна Рыльского. Иоанн – покровитель болгарского народа, но его почитают и наши земляки.

На Руси этот день называли Ивановым. Крестьяне провожали осень и встречали зиму. Считалось, что эту дату нужно провести в радости и веселье. Тогда и зима пройдёт легко. Традиционно хозяйки готовили много вкусных блюд, а мужчины – заготавливали мясо птицы.

Что нельзя и что нужно делать в Иванов день? К каким приметам стоит прислушаться, чтобы предсказать судьбу?

Традиции и запреты Иванова дня

Наши пращуры верили, что на Иванов день шалит домовой. Правда, людей он не трогает, только лошадей: путает их гривы, режет поводья, поджигает хвосты. Чтобы отвадить духа от конюшен, там ставили горшок каши с мёдом. Считалось, что домовой отвлечётся на угощение и забудет о своих коварных планах.

В этот день по-особому относятся к лошадям. Запрещено использовать их в работе. Если не дать животному отдых, оно заболеет и умрёт.

1 ноября не принято отказывать в милостыне. Добро обязательно вернётся вам в двойном размере.

Сегодня нельзя надевать чистые вещи, которые ночью сушились на улице. Есть поверье, что они могут принести человеку много несчастья.

Народные приметы 1 ноября

Если на Иванов день холодно – к долгой, ненастной зиме;

Снег лёг на промёрзшую землю? Будет богатый урожай хлеба;

Распутица и большая грязь – к приближающемуся снегопаду;

Если 1 октября мороз ударил, на Казанскую жди оттепель;

Птицы высоко летят – к холодной зиме.

Рождённые 1 ноября

Те, кто родился 1 ноября, страстно любят жизнь. У этих людей сильный характер, невероятная работоспособность, развиты прозорливость и интуиция.

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