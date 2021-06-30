Народные приметы 1 июля: что нельзя делать на Ярилов день

1 июля – Ярилов день. Для славян он имел особое значение, ведь именно в эту дату они вспоминали о боге Солнца. Праздник Ярилы смело можно называть Макушкой лета.
Что нельзя делать 1 июля? К каким приметам необходимо прислушаться?
Сегодня нельзя жаловаться на жизнь. Проведите это время в радостном настроении, посвятите его улыбкам, а не выяснению отношений.
Сегодня нельзя хвалиться. Даже если вы действительно добились чего-то серьёзного, не стоит распространять эту информацию среди знакомых.
Народные приметы 1 июля
- Вечерняя заря в золотом цвете – к улучшению погоды;
- Много мошкары на улице – к тёплым денькам;
- Крот зарывает свои норы? Быть сильным дождю;
- Пыль поднимается столбом на дороге к грозе;
- Ветер дует после затишья – к затяжной жаре;
- Если собрать в этот день травы, они будут эффективны в заговорах и для лечения.
- Каким будет сон в этот день, такой окажется и ваша реальность спустя 20 лет.
- Если в этот день промыть глаза росой, зрение будет хорошим.