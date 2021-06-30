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Народные приметы 1 июля: что нельзя делать на Ярилов день

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Народные приметы 1 июля: что нельзя делать на Ярилов день
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1 июля – Ярилов день. Для славян он имел особое значение, ведь именно в эту дату они вспоминали о боге Солнца. Праздник Ярилы смело можно называть Макушкой лета.

Что нельзя делать 1 июля? К каким приметам необходимо прислушаться?

Сегодня нельзя жаловаться на жизнь. Проведите это время в радостном настроении, посвятите его улыбкам, а не выяснению отношений.

Сегодня нельзя хвалиться. Даже если вы действительно добились чего-то серьёзного, не стоит распространять эту информацию среди знакомых.

Народные приметы 1 июля

  • Вечерняя заря в золотом цвете – к улучшению погоды;
  • Много мошкары на улице – к тёплым денькам;
  • Крот зарывает свои норы? Быть сильным дождю;
  • Пыль поднимается столбом на дороге к грозе;
  • Ветер дует после затишья – к затяжной жаре;
  • Если собрать в этот день травы, они будут эффективны в заговорах и для лечения.
  • Каким будет сон в этот день, такой окажется и ваша реальность спустя 20 лет.
  • Если в этот день промыть глаза росой, зрение будет хорошим.
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