Наркоторговка «Мама Роза» из Екатеринбурга после тюрьмы нянчит правнуков

Одна из самых известных фигур в наркобизнесе на Урале в девяностых Роза Бардинова-Оглы живет спокойной жизнью пенсионерки, пишет Ura.ru.
По данным агентства, сейчас «Мама Роза» не поддерживает связей с прошлым окружением.
В начале 90-х она контролировала несколько точек сбыта наркотиков в Екатеринбурге. В семейный бизнес были вовлечены ее сын и дочь.
В нулевые дом Бардиновой в Сухом Логу взяли штурмом, обнаружив там крупную партию героина. В 2002 году «Маму Розу» приговорили к 11 годам лишения свободы. Она провела за решеткой шесть лет.