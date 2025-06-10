Наркоторговца с приятелем наркоманом задержали в центре Рязани

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с отделом МВД России по Железнодорожному району Рязани в ходе оперативной работы выявили причастность двух местных жителей к незаконному обороту наркотиков.

Подозреваемые были задержаны около площади Победы. При личном досмотре у каждого из них были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком. По данным полиции, 19-летний безработный рязанец недавно устроился курьером в нелегальный интернет-магазин по распространению наркотиков, а его 20-летний знакомый являлся потребителем запрещенных веществ.

В ходе допроса 19-летний задержанный сообщил, что недавно сделал закладку с синтетикой на улице Гоголя. Оперативники выехали на указанное место и изъяли сверток с 0,3 граммами наркотического вещества.

При обыске квартиры задержанного на улице Островского было обнаружено и изъято 48 граммов гашиша. Молодой человек пояснил, что получил эту партию от кураторов и планировал сбыть её, оборудуя тайники по городу.

В отношении 19-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Он помещен под домашний арест.

В отношении 20-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Расследование продолжается.