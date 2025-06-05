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Происшествия

Наркотики пытались пронести в ИК-3 в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В ходе личного досмотра гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному, сотрудниками ИК-3 УФСИН России по Рязанской области был обнаружен и изъят сверток с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По предварительной информации, зная о предстоящем досмотре в исправительной колонии, женщина пыталась пронести сверток с порошками неизвестного происхождения. Как показали результаты экспертизы, данные вещества являются наркотическим. Общий вес наркотиков составил около девяти граммов. Были обнаружены мефедрон массой 3,02 г., метадон – 1,97 г, МДМА – 2,31 г. и кокаин массой 1,67 г.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Наркотики пытались пронести в ИК-3 в Рязанской области Женщина пыталась пронести сверток с порошками неизвестного происхождения. Как показали результаты экспертизы, данные вещества являются наркотическим.
Наркотики пытались пронести в ИК-3 в Рязанской области Женщина пыталась пронести сверток с порошками неизвестного происхождения. Как показали результаты экспертизы, данные вещества являются наркотическим.

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