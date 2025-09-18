Наркомана-рецидивиста, скрывавшегося от суда, задержали на улице в Рязани

В Рязани полицейские задержали 31-летнего местного жителя, объявленного в федеральный розыск. Мужчина скрывался от суда, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Ранее его неоднократно судили — за кражи и за незаконное хранение наркотиков. В последний раз суд назначил ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Позже выяснилось, что рязанец пристрастился к употреблению наркотиков. Чтобы купить запрещённые вещества, похитил велосипед в Рязани. Его изобличили, задержали. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Дело расследовали и направили в суд.

Подсудимый в суд не явился. Скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области нашли и задержали его на улице Рязани.

Рецидивиста заключили под стражу.