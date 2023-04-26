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Среда, 26 апреля, 2023

Наркоман толкнул женщину под проезжающую маршрутку в Омске

В Омске на остановке «Магистральная» мужчина специально толкнул женщину под проезжавшую маршрутку. Видео момента инцидента публикует телеграм-канал 112.

По данным источника, 35-летний мужчина — наркоман. 47-летнюю медсестру, спешившую на работу, он толкнул в спину «просто так».

Водитель успел среагировать и затормозил. Тем не менее, женщина получила травмы, пострадавшую госпитализировали.

Наркомана дома задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о попытке убийства из хулиганских побуждений.

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