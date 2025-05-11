Нарколог Шуров: Макрон мог быть под веществами на скандальном видео из поезда

Президент Франции Эммануэль Макрон мог быть под веществами на скандальном видео из поезда, заявил RT нарколог Василий Шуров.
В воскресенье пользователи сети активно обсуждают кадры, на которых французский политик прячет в руке белый сверток. Этот момент запечатлели зашедшие в вагон журналисты. Некоторые комментаторы предположили, что в нем был кокаин. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по их мнению, спрятал специальную ложку для его употребления.
По его словам, президент Франции сделал странное рефлекторное движение и смущение его и Мерца выглядит подозрительно:
Распознать точно, что именно было на столе у политиков, сложно.
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