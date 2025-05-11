Нарколог Шуров: Макрон мог быть под веществами на скандальном видео из поезда

Президент Франции Эммануэль Макрон мог быть под веществами на скандальном видео из поезда, заявил RT нарколог Василий Шуров.

В воскресенье пользователи сети активно обсуждают кадры, на которых французский политик прячет в руке белый сверток. Этот момент запечатлели зашедшие в вагон журналисты. Некоторые комментаторы предположили, что в нем был кокаин. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по их мнению, спрятал специальную ложку для его употребления.

«У меня начались подозрения, когда Макрон расставался с Зеленским: они обнимались, он его похлопал по голове. Видимо, он ему в дорогу дал», — рассказал Шуров.

По его словам, президент Франции сделал странное рефлекторное движение и смущение его и Мерца выглядит подозрительно:

«Может, там, конечно, сопливый платок. Но крайне подозрительно себя вели. Чего они вообще туда поехали?» — отметил нарколог. Реклама

Распознать точно, что именно было на столе у политиков, сложно.