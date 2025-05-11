Воскресенье, 11 мая, 2025
8.2 C
Рязань
Изображение от bristekjegor на Freepik
Новости мира

Нарколог Шуров: Макрон мог быть под веществами на скандальном видео из поезда

powder

Президент Франции Эммануэль Макрон мог быть под веществами на скандальном видео из поезда, заявил RT нарколог Василий Шуров.

В воскресенье пользователи сети активно обсуждают кадры, на которых французский политик прячет в руке белый сверток. Этот момент запечатлели зашедшие в вагон журналисты. Некоторые комментаторы предположили, что в нем был кокаин. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по их мнению, спрятал специальную ложку для его употребления.

«У меня начались подозрения, когда Макрон расставался с Зеленским: они обнимались, он его похлопал по голове. Видимо, он ему в дорогу дал», — рассказал Шуров.

По его словам, президент Франции сделал странное рефлекторное движение и смущение его и Мерца выглядит подозрительно:

«Может, там, конечно, сопливый платок. Но крайне подозрительно себя вели. Чего они вообще туда поехали?» — отметил нарколог.

Реклама

Распознать точно, что именно было на столе у политиков, сложно.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.