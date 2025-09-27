Суббота, 27 сентября, 2025
Нарколог объяснил разницу между мужским и женским алкоголизмом

Кандидат медицинских наук, нарколог клиники «Алкомед» Николай Чередниченко рассказал «Ленте.ру», в чём заключается разница между мужской и женской алкогольной зависимостью.

По словам врача, женщинам легче скрывать проблему на ранних этапах. В отличие от мужчин, они реже отдают предпочтение крепким алкогольным напиткам, что делает выраженность опьянения слабой. Благодаря этому женщины дольше могут сохранять социальный статус и интерес к работе.

Из-за этого они часто игнорируют зависимость и обращаются к врачам лишь тогда, когда скрыть проблему становится невозможно.

Нарколог предупредил, что у женщин зависимость развивается в несколько раз быстрее, чем у мужчин. Необратимые процессы в организме начинаются намного раньше, чем они осознают свою болезнь. Сильнее всего поражаются печень и поджелудочная железа. Также страдает нервная система, что приводит к потере самоконтроля, агрессии и злости.

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Экономика и бизнес

Семь муниципалитетов Рязанской области получат гранты в общую сумму 10 млн рублей

На заседании комиссии при губернаторе Рязанской области стало известно о выделении грантов семи муниципальным образованиям региона. Общая сумма поддержки составит 10 миллионов рублей.
Новости мира

Трамп может отказаться от запрета на удары ВСУ вглубь территории России

Речь идёт не только о крылатых ракетах Tomahawk, которые имеют радиус действия до 2,5 тыс. км и несут боезаряд до 450 кг, но и о других дальнобойных системах
Здоровье

Гастроэнтеролог Кашух после трагедии в Ленобласти назвала отличия похмелья от отравления

Отравление алкоголем — это опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В отличие от похмелья, отравление сопровождается специфическими и выраженными симптомами
Новости России

Российские войска освободили сразу три населённых пункта

Минобороны РФ сообщило об освобождении трёх населённых пунктов
Новости России

Нашествие хищных божьих коровок-арлекинов фиксируется в России — Baza

Этот вид насекомых выделяет гемолимфу, которая может спровоцировать сильные аллергические реакции, а при попадании в организм человека — вызвать отравление.
Новости России

Суд отказался отпустить экс-главу Военно-строительной компании на СВО

Суд принял к сведению информацию о подписанном контракте, но продлил Белкову меру пресечения до 11 января 2026 года.
Новости России

Синоптик Вильфанд предупредил о заморозках на всей европейской части России 

Про Рязанскую область специалист отдельно не говорил, но вот соседние с Рязанью регионы назвал.
Кино и ТВ

Умерла российская актриса Людмила Гаврилова

Зрителям она также знакома по популярным сериалам, таким как «Солдаты», «Глухарь», «Закон и порядок» и «Земский доктор».