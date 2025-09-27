Кандидат медицинских наук, нарколог клиники «Алкомед» Николай Чередниченко рассказал «Ленте.ру», в чём заключается разница между мужской и женской алкогольной зависимостью.

По словам врача, женщинам легче скрывать проблему на ранних этапах. В отличие от мужчин, они реже отдают предпочтение крепким алкогольным напиткам, что делает выраженность опьянения слабой. Благодаря этому женщины дольше могут сохранять социальный статус и интерес к работе.

Из-за этого они часто игнорируют зависимость и обращаются к врачам лишь тогда, когда скрыть проблему становится невозможно.

Нарколог предупредил, что у женщин зависимость развивается в несколько раз быстрее, чем у мужчин. Необратимые процессы в организме начинаются намного раньше, чем они осознают свою болезнь. Сильнее всего поражаются печень и поджелудочная железа. Также страдает нервная система, что приводит к потере самоконтроля, агрессии и злости.