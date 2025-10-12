Нарколог объяснил, почему вечерний бокал вина — опасная привычка

Привычка расслабляться по вечерам с помощью бокала вина не так безобидна, как кажется на первый взгляд, предупредил нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В интервью «Ленте.ру» он раскрыл, как эта привычка незаметно приводит к алкоголизму.

Главная опасность вечернего бокала вина в том, что он кажется безвредным: человек убеждает себя, что употребляет некрепкий алкоголь и не находится в запое.

По словам Тюрина, проблема кроется в искусственной стимуляции выброса дофамина — гормона удовольствия.

«Мозг быстро запоминает этот простой и быстрый путь получения дофамина и начинает требовать его снова», — объяснил врач.

В результате человек начинает полагать, что единственный способ снять стресс — это алкоголь.

Постепенно естественные механизмы борьбы со стрессом — спорт, хобби, прогулки — атрофируются.

«Зачем напрягаться, если можно просто выпить? Однако со временем одного бокала становится мало. Чтобы достичь желаемого эффекта, объём или градус начинают незаметно увеличиваться», — подчеркнул Тюрин.

Нарколог предупреждает, что привычка расслабляться с помощью бокала вина плавно и незаметно перерастает в систематическое пьянство, а затем — в полноценный алкоголизм.