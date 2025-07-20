Нарколог назвал относительно безопасную для здоровья дозу алкоголя

Относительно безопасная для здоровья доза алкоголя действительно существует, однако она значительно меньше, чем принято считать. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

По его словам, без негативных последствий для печени, почек, мозга и других внутренних органов организм способен переработать не более 10 миллилитров чистого спирта в сутки. Это эквивалентно примерно 50 миллилитрам пива. Однако, как отметил врач, немногие ограничиваются таким объёмом.

— Стакан пива объёмом 500 миллилитров можно приравнять к 40–60 миллилитрам крепкого алкоголя, — пояснил Тюрин. — Если человек выпивает три таких стакана, то по воздействию на организм это эквивалентно 150 миллилитрам водки, виски или коньяка.

Он также призвал россиян отказаться от мифа о том, что слабоалкогольные напитки якобы менее вредны для здоровья, чем крепкие. Даже «лёгкий» алкоголь при регулярном употреблении оказывает серьёзную нагрузку на организм.