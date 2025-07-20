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Здоровье

Нарколог назвал относительно безопасную для здоровья дозу алкоголя

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Относительно безопасная для здоровья доза алкоголя действительно существует, однако она значительно меньше, чем принято считать. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

По его словам, без негативных последствий для печени, почек, мозга и других внутренних органов организм способен переработать не более 10 миллилитров чистого спирта в сутки. Это эквивалентно примерно 50 миллилитрам пива. Однако, как отметил врач, немногие ограничиваются таким объёмом.

— Стакан пива объёмом 500 миллилитров можно приравнять к 40–60 миллилитрам крепкого алкоголя, — пояснил Тюрин. — Если человек выпивает три таких стакана, то по воздействию на организм это эквивалентно 150 миллилитрам водки, виски или коньяка.

Он также призвал россиян отказаться от мифа о том, что слабоалкогольные напитки якобы менее вредны для здоровья, чем крепкие. Даже «лёгкий» алкоголь при регулярном употреблении оказывает серьёзную нагрузку на организм.

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