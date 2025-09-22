Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что регулярное употребление алкоголя чаще двух-трех раз в неделю может быть тревожным сигналом, указывающим на риск развития зависимости. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Главные признаки алкоголизма

По словам нарколога, в современной медицине смотрят не только на частоту употребления, а на то, как именно человек употребляет алкоголь и какие симптомы при этом проявляются. Главный критерий — это утрата контроля и то, что алкоголь становится важнее других сфер жизни.

Среди тревожных признаков Исаев назвал:

Тяга к алкоголю, которую трудно преодолеть.

Снижение контроля над количеством выпитого.

Рост толерантности , когда для достижения прежнего эффекта требуется больше алкоголя.

Состояние отмены , когда для улучшения самочувствия необходимо «похмелиться». Это не просто плохое самочувствие, а тремор, тахикардия и потливость.

Пренебрежение другими удовольствиями и интересами в пользу выпивки.

Продолжение употребления алкоголя, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, в семье и на работе.

Как провести самопроверку?

Врач предложил простой способ проверки: попробовать полностью отказаться от алкоголя на месяц, или хотя бы на две недели. Если это покажется сложным, и при этом появится повышенная тревожность, нервозность, нарушится сон, или возникнет беспричинная агрессия, стоит задуматься о визите к специалисту.