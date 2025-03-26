Нарколог Исаев назвал первую стадию алкоголизма

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, формируется постепенно. Все начинается с привычки расслабляться с кружкой пива или бокалом вина, но со временем человеку требуется все больше спиртного. В определенный момент остановиться без помощи специалиста становится невозможно.
Корреспондент aif.ru поговорил с врачом-психиатром, наркологом, президентом Независимой наркологической гильдии, экспертом Общественной палаты Русланом Исаевым. Эксперт рассказал, как определить первую стадию алкоголизма и как эта зависимость проявляется у женщин.
Как начинается пивной алкоголизм
Ранее считалось, что существует условно безопасная доза пива — 1,2 литра в неделю для мужчин и 600 мл для женщин. Однако, как подчеркнул Исаев, современные исследования ВОЗ однозначно подтверждают, что безопасного количества алкоголя не существует.
Пивной алкоголизм развивается незаметно. Сначала человек выпивает одну-две бутылки по выходным, но постепенно организм требует все больше.
Признаки формирования зависимости:
Одна бутылка уже не дает прежнего эффекта, и человек увеличивает дозу.
При попытке отказаться от пива хотя бы на неделю появляется раздражительность, растет тревожность, может ухудшаться сон.
Снижается контроль над количеством выпитого: объем потребляемого пива увеличивается, либо человек переходит на более крепкие напитки.
Почему женщины спиваются быстрее
Хотя официального термина «женский алкоголизм» не существует, есть физиологические и психологические особенности, делающие женщин более уязвимыми к алкогольной зависимости.
Физиологические факторы:
Женские гормоны (эстрогены) усиливают действие алкоголя, делая его влияние на организм более выраженным.
В период менструального цикла, беременности и менопаузы чувствительность к алкоголю возрастает, что может ускорять развитие зависимости.
Ферменты, расщепляющие алкоголь (алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа), у женщин менее активны.
Из-за более низкого водного баланса в организме женщины пьянеют быстрее, концентрация алкоголя в крови у них выше при одинаковом количестве выпитого.
Психологические факторы:
Женщины чаще начинают злоупотреблять алкоголем на фоне депрессии, тревожности или эмоциональных потрясений.
В отличие от мужчин, они чаще пьют в одиночестве и скрывают свою зависимость.
Из-за стеснения обращаться за помощью алкоголизм у женщин остается незамеченным дольше, диагностируется уже на поздних стадиях.
Как привычка расслабляться с бокалом вина переходит в алкоголизм
Формирование зависимости происходит постепенно, но существуют симптомы, которые могут заметить как сам человек, так и его близкие.
Признаки первой стадии алкоголизма:
Постепенное увеличение доз алкоголя за один вечер.
Ожидание любой возможности выпить — будь то праздник, ужин или просто вечер.
В течение дня возможны тревожность и легкая агрессия, которые проходят после употребления спиртного.
Потеря контроля над количеством выпитого.
Еще один тревожный сигнал — алкогольные палимпсесты (частичная потеря памяти). Человек может не помнить отдельные фрагменты разговора или эпизоды, а по мере прогрессирования заболевания из памяти исчезают все более длительные промежутки времени.
Еще один признак зависимости — отсутствие рвотного рефлекса.
У здорового человека рвота возникает при отравлении избыточным количеством алкоголя. Если рвотный рефлекс пропадает, это говорит о сформировавшейся алкогольной зависимости.
Если у человека наблюдаются эти симптомы, ему требуется помощь, так как самостоятельно справиться с зависимостью становится невозможно.