Нарколог Исаев назвал первую стадию алкоголизма

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, формируется постепенно. Все начинается с привычки расслабляться с кружкой пива или бокалом вина, но со временем человеку требуется все больше спиртного. В определенный момент остановиться без помощи специалиста становится невозможно.

Корреспондент aif.ru поговорил с врачом-психиатром, наркологом, президентом Независимой наркологической гильдии, экспертом Общественной палаты Русланом Исаевым. Эксперт рассказал, как определить первую стадию алкоголизма и как эта зависимость проявляется у женщин.

Как начинается пивной алкоголизм

Ранее считалось, что существует условно безопасная доза пива — 1,2 литра в неделю для мужчин и 600 мл для женщин. Однако, как подчеркнул Исаев, современные исследования ВОЗ однозначно подтверждают, что безопасного количества алкоголя не существует.

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Пивной алкоголизм развивается незаметно. Сначала человек выпивает одну-две бутылки по выходным, но постепенно организм требует все больше.

Признаки формирования зависимости:

Одна бутылка уже не дает прежнего эффекта, и человек увеличивает дозу.

При попытке отказаться от пива хотя бы на неделю появляется раздражительность, растет тревожность, может ухудшаться сон.

Снижается контроль над количеством выпитого: объем потребляемого пива увеличивается, либо человек переходит на более крепкие напитки.

Почему женщины спиваются быстрее

Хотя официального термина «женский алкоголизм» не существует, есть физиологические и психологические особенности, делающие женщин более уязвимыми к алкогольной зависимости.

Физиологические факторы:

Женские гормоны (эстрогены) усиливают действие алкоголя, делая его влияние на организм более выраженным.

В период менструального цикла, беременности и менопаузы чувствительность к алкоголю возрастает, что может ускорять развитие зависимости.

Ферменты, расщепляющие алкоголь (алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа), у женщин менее активны.

Из-за более низкого водного баланса в организме женщины пьянеют быстрее, концентрация алкоголя в крови у них выше при одинаковом количестве выпитого.

Психологические факторы:

Женщины чаще начинают злоупотреблять алкоголем на фоне депрессии, тревожности или эмоциональных потрясений.

В отличие от мужчин, они чаще пьют в одиночестве и скрывают свою зависимость.

Из-за стеснения обращаться за помощью алкоголизм у женщин остается незамеченным дольше, диагностируется уже на поздних стадиях.

Как привычка расслабляться с бокалом вина переходит в алкоголизм

Формирование зависимости происходит постепенно, но существуют симптомы, которые могут заметить как сам человек, так и его близкие.

Признаки первой стадии алкоголизма:

Постепенное увеличение доз алкоголя за один вечер.

Ожидание любой возможности выпить — будь то праздник, ужин или просто вечер.

В течение дня возможны тревожность и легкая агрессия, которые проходят после употребления спиртного.

Потеря контроля над количеством выпитого.

Еще один тревожный сигнал — алкогольные палимпсесты (частичная потеря памяти). Человек может не помнить отдельные фрагменты разговора или эпизоды, а по мере прогрессирования заболевания из памяти исчезают все более длительные промежутки времени.

Еще один признак зависимости — отсутствие рвотного рефлекса.

У здорового человека рвота возникает при отравлении избыточным количеством алкоголя. Если рвотный рефлекс пропадает, это говорит о сформировавшейся алкогольной зависимости.

Если у человека наблюдаются эти симптомы, ему требуется помощь, так как самостоятельно справиться с зависимостью становится невозможно.