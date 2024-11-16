Суббота, 16 ноября, 2024
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Нарколог Исаев: безопасной дозы пива не существует

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Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев в интервью «Ленте.ру» развенчал миф о существовании безопасных доз пива. По словам специалиста, любые риски для здоровья начинают проявляться с первой же капли алкоголя, независимо от напитка.

«Общество привыкло относиться к пиву легче, чем к другим видам алкоголя, и это формирует ложное ощущение безопасности. Но зависимость от пива развивается точно так же, как и от более крепких напитков», — объяснил Исаев.

Он добавил, что пиво может быть крайне вредным, особенно из-за наличия в нем женского гормона эстрогена, который нарушает гормональный баланс у мужчин.

По словам нарколога, последствия регулярного потребления пива включают не только гормональные сбои, но и заболевания внутренних органов, ожирение, проблемы с обменом веществ и даже бесплодие.

Исаев отметил, что исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) окончательно опровергли идею о безопасных дозах алкоголя. Так, для здорового взрослого мужчины ранее безопасной считалась дозировка 1,2 литра пива в неделю, а для женщин — 600 миллилитров. Однако новые данные ВОЗ указывают на то, что безопасного уровня употребления алкоголя вообще не существует.

Ранее доктор Сухорукова заявила, что пиво может защитить человека от рака.

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