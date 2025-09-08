Наркокурьера из Средней Азии с 3,8 кг «синтетики» задержали в Рязанской области

В Рязанской области задержали межрегионального наркокурьера с 3,8 кг «синтетики». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники полиции с помощью спецназа задержали в Рязанской области иномарку под управлением 29-летнего гражданина страны Средней Азии. В автомобиле обнаружено 4 пакета с комкообразным веществом. Экспертиза показала, что данное вещество является N-метилэфедроном массой 3 килограмма 875 граммов.

По версии следствия, иностранец проживал в Москве и работал межрегиональным курьером в этнической наркогруппировке. По заданию кураторов мужчина перевозил партию синтетических наркотиков в один из регионов юга России.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Мигранту грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.