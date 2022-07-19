Наркокурьер из Средней Азии арестован в Шацком районе.

Полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина бесконтактным способом на территории трёх областей. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.

На трассе Москва — Челябинск в Шацком районе сотрудники полиции совместно с инспекторами Госавтоинспекции остановили 29-летнего водителя, уроженца одной из стран Средней Азии. При досмотре в машине нашли и изъяли 7 упаковок, в которых находились 350 свёртков. Экспертиза установила, что в свёртках находилось 776 граммов героина.

По предварительной информации, мигрант проживал в Рязани постоянно и некоторое время являлся курьером нелегального онлайн-магазина по сбыту запрещённого вещества. Он перевозил оптовые партии героина и устраивал тайники на территории нескольких областей. В день задержания мужчина забрал упаковки с «товаром» на территории Подмосковья и должен был перевезти их в Пензу и Самару.