Наркодельцам, действовавшим в семи регионах, предъявили обвинение

Участникам крупного сообщества наркодельцов, действовавшего в семи регионах России, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Следователь Следственного департамента МВД расследует противоправную деятельность 28 предполагаемых наркопроизводителей и наркоторговцев. Обвинение фигурантам предъявлено на основании собранных сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Рязанской области материалов.

По данным следователей, в криминальную организацию входило несколько подразделений. Одно из них в Ивановской области организовало нелегальную нарколабораторию. Наркотик передавался соучастникам-курьерам через тайники-закладки. Те доставляли «товар» в регионы, где местные дилеры распространяли его в розницу через онлайн-магазин в даркнете.

Группировка действовала в Рязанской, Пензенской, Липецкой, Тверской, Брянской, Ивановской и Костромской областей с февраля 2021 по март 2023 года. Следователи и полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 240 килограммов запрещённых веществ и большое количество лабораторного оборудования.

В ходе расследования проведено более 260 судебных экспертиз, допрошено порядка 100 свидетелей. Проанализирован большой объём информации — переписки соучастников в мессенджерах и сведения о движении денег. Предварительно установлено, что группировка совершила как минимум 61 преступление.

Следователь Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД соединил уголовные дела в одно производство. 22 фигуранта находится под арестом, шестеро остальных — под подпиской и невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.