Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики

Под Рязанью сотрудники уголовного розыска пресекли масштабный наркобизнес по выращиванию конопли, производству и сбыту марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 32-летнего жителя Рязани. Мужчина организовал загородную «ферму», где выращивал коноплю, изготавливал из неё марихуану и занимался её продажей.

По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства. Недалеко от села Дубровичи он арендовал земельный участок и разместил на нём пять контейнеров-бытовок. Внутри помещений были оборудованы «оранжереи» для выращивания элитных сортов конопли. Мужчина ежедневно приезжал туда, ухаживал за растениями, а после созревания урожая перерабатывал их в наркотик и недавно начал его реализовывать.

Задержание произошло в Рязани: оперативники взяли подозреваемого с поличным при сбыте 21 грамма марихуаны. В его автомобиле и квартире на Солотчинском шоссе дополнительно изъяли ещё более 100 граммов наркотика.

При обследовании арендованного участка сотрудники полиции обнаружили 620 кустов конопли. Помещения были утеплены, оснащены лампами дневного света, системой вентиляции и датчиками климат-контроля. В ходе обыска оперативники изъяли:

9 кг 621 г готовой марихуаны,

9 кг 470 г высушиваемой конопли,

25 кг 540 г свежих кустов растения.

Все наркотические вещества приобщены к материалам уголовного дела. Эта партия стала крупнейшей из изъятых в Рязанской области в 2025 году.

В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и производство наркотиков в крупном и значительном размере) и ч. 2 ст. 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать другие эпизоды его противоправной деятельности.