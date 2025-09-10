Среда, 10 сентября, 2025
17.7 C
Рязань
Происшествия

Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики

Алексей Самохин

Под Рязанью сотрудники уголовного розыска пресекли масштабный наркобизнес по выращиванию конопли, производству и сбыту марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 32-летнего жителя Рязани. Мужчина организовал загородную «ферму», где выращивал коноплю, изготавливал из неё марихуану и занимался её продажей.

По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства. Недалеко от села Дубровичи он арендовал земельный участок и разместил на нём пять контейнеров-бытовок. Внутри помещений были оборудованы «оранжереи» для выращивания элитных сортов конопли. Мужчина ежедневно приезжал туда, ухаживал за растениями, а после созревания урожая перерабатывал их в наркотик и недавно начал его реализовывать.

Задержание произошло в Рязани: оперативники взяли подозреваемого с поличным при сбыте 21 грамма марихуаны. В его автомобиле и квартире на Солотчинском шоссе дополнительно изъяли ещё более 100 граммов наркотика.

Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства.
Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства.
Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства.

При обследовании арендованного участка сотрудники полиции обнаружили 620 кустов конопли. Помещения были утеплены, оснащены лампами дневного света, системой вентиляции и датчиками климат-контроля. В ходе обыска оперативники изъяли:

9 кг 621 г готовой марихуаны,

9 кг 470 г высушиваемой конопли,

25 кг 540 г свежих кустов растения.

Все наркотические вещества приобщены к материалам уголовного дела. Эта партия стала крупнейшей из изъятых в Рязанской области в 2025 году.

В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и производство наркотиков в крупном и значительном размере) и ч. 2 ст. 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать другие эпизоды его противоправной деятельности.

Самые читаемые материалы

Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Последние новости

Культура и события

Музыканты Рязани выступили на фестивале «Голос города» 

Коллективы, а также сольные исполнители весной и летом выступали на открытых сценах проекта в разных районах Рязани. А в финале сезона лучшие артисты собрались на одной площадке и зажгли не по-детски!
Происшествия

17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Касимовском округе 

Авария случилась 9 сентября в 21:25 у дома №2 на улице Ленина в посёлке Елатьма.
Общество

Набор юного инженера из Рязанской области стал победителем конкурса «Родная игрушка»

9 сентября в Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка».
Новости мира

Напряжение нарастает: Польша стягивает войска к границе с Беларусью

В среду утром, 10 сентября, польские власти начали переброску военной техники к границе с Беларусью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Первый национальный».
Общество

Депутат Госдумы Андрей Макаров отметил позитивные изменения в Рязанской области

Депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подвел итоги рабочего визита в регион.
Происшествия

Серьёзное ДТП произошло в центре Рязани, в машине был ребёнок 

Сообщается, что автомобили получили механические повреждения, предположительно, люди тяжёлых травм избежали. 
Новости мира

Следите за руками: военкор Коц раскрыл, как Польша пытается повлиять на Трампа

По его мнению, все, что происходит сейчас в стране, укладывается в единый, заранее спланированный сценарий.
Новости мира

Польша сбила дроны и обратилась к НАТО: что известно о произошедшем?

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны.