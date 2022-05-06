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Пятница, 6 мая, 2022

Напротив рязанской больницы №11 произошло ДТП

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Напротив рязанской больницы №11 произошло ДТП

7info7

Утром в пятницу, 6 мая, напротив рязанской больницы №11 произошло ДТП. Об этом 7info сообщили очевидцы.

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На улице Новосёлов столкнулись два легковых автомобиля.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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