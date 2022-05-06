Утром в пятницу, 6 мая, напротив рязанской больницы №11 произошло ДТП. Об этом 7info сообщили очевидцы.
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На улице Новосёлов столкнулись два легковых автомобиля.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Утром в пятницу, 6 мая, напротив рязанской больницы №11 произошло ДТП. Об этом 7info сообщили очевидцы.
На улице Новосёлов столкнулись два легковых автомобиля.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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