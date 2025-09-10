Среда, 10 сентября, 2025
Напряжение нарастает: Польша стягивает войска к границе с Беларусью

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

В среду утром, 10 сентября, польские власти начали переброску военной техники к границе с Беларусью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Первый национальный».

В репортаже демонстрируются кадры, на которых колонны Войска Польского движутся по дорогам общего пользования в сторону белорусской границы. 

«По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Белоруссией», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале проанализировал последние события в Польше. По его мнению, все, что происходит сейчас в стране, укладывается в единый, заранее спланированный сценарий.

Коц обратил внимание на то, как быстро развиваются события. Сначала Варшава закрыла границу с Белоруссией, сославшись на учения «Запад-2025». Затем, почти сразу же, на территорию Польши залетели беспилотники, которые, по заявлению премьера Туска, оказались российскими.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с инцидентом было принято решение закрыть часть воздушного пространства, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.

