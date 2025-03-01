Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский появится в шоу «Конфетка»

1 марта в 21:00 в эфир ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Конфетка» (16+), где топовые звёзды российской эстрады дарят новую жизнь малоизвестным песням из интернета. В этом эпизоде снова сменится состав жюри: к постоянному эксперту Тимуру Родригезу присоединятся певица Клава Кока и комик Демис Карибидис, который займёт судейское кресло впервые.

Как обычно, зрителей ждут пять клипов с авторскими песнями из Сети. Один из участников подготовит особенный подарок для ведущего Гарика Мартиросяна, известного болельщика «Барселоны». В своей песне он упомянет нападающего клуба Роберта Левандовского — правда, сам футболист появится лишь в припеве композиции.

«В песне поётся про Роберта Левандовского. Он столько лет играет в футбол, ему 35, а про него до сих пор не было ни одной песни», — удивится Гарик Мартиросян.

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«Да, я тоже подумал, что это несправедливо», — ответит участник, объясняя свой выбор.