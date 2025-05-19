«Намучались с этой заразой»: Степашин назвал включение Западной Украины в СССР ошибкой

Включение Западной Украины в состав СССР было ошибкой советского руководства, заявил в интервью «АиФ» бывший премьер-министр, глава попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

По его мнению, это решение, принятое перед Великой Отечественной войной, привело к тому, что советские войска продвинулись на запад на неподготовленные рубежи обороны.

«Присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой. Да, в результате мы отодвинули границу на запад, но при этом не успели ее оборудовать», — пояснил Степашин.

Кроме того, Советский Союз получил фронду в виде жителей Западной Украины. Он уточнил, что позднее «эта зараза» пришла в Киев, Одессу и Харьков.

«Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они», — подчеркнул бывший премьер.

По его мнению, Западную Украину, включая Львов, следовало оставить Польше. «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», — добавил Степашин.