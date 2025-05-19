«Намучались с этой заразой»: Степашин назвал включение Западной Украины в СССР ошибкой

Включение Западной Украины в состав СССР было ошибкой советского руководства, заявил в интервью «АиФ» бывший премьер-министр, глава попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.
По его мнению, это решение, принятое перед Великой Отечественной войной, привело к тому, что советские войска продвинулись на запад на неподготовленные рубежи обороны.
Кроме того, Советский Союз получил фронду в виде жителей Западной Украины. Он уточнил, что позднее «эта зараза» пришла в Киев, Одессу и Харьков.
По его мнению, Западную Украину, включая Львов, следовало оставить Польше. «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», — добавил Степашин.
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