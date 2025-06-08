«Нам плевать!»: Шарий объяснил отказ Украины от тел погибших военный

Киев не разрабатывал протокол, необходимый для процедуры обмена телами погибших военных, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.
Накануне украинские власти не приняли первую партию тел своих солдат, которая прибыла в район обмена.
В то же время, по его мнению, Киев не может доверять идентификации тел, проведенной российскими экспертами.
Шарий добавил, что Украина намекает России: «заройте их под забором, нам они не нужны, нам плевать!».
Блогер уточнил, что ожидать публичного возмущения со стороны украинского общества не приходится.
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