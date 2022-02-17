Налоговые сборы в 2021 году выросли на треть

За прошедший год в России было собрано 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше чем в 2020 году (21 трлн). Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС, анализ оказался в распоряжении «Известий».

Из них в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей, подсчитали аналитики.

Самые крупные сборы обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн — в федеральный бюджет, 98 млрд — в бюджеты регионов), налог на прибыль (4,53 трлн — регионы, 1,55 трлн — федеральная казна), НДС (5,79 трлн в федеральный бюджет), НДФЛ (4,79 трлн — в региональные бюджеты, 90,7 млрд — в федеральный), налог на имущество (1,44 трлн — регионам), НДД (1 трлн в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд).

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При этом всего на пять регионов приходится почти половина (47,6%) всех поступлений.

Больше всего налогов собирается в Москве (16,8%) и Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком автономных округах (6,7%), Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%). Меньше всего — в Ингушетии (0,02%), Еврейской автономной области (0,03%), Тыве (0,03%), Калмыкии (0,04%) и Республике Алтай (0,04%).

Основное влияние на доходы оказало восстановление экономики после сложного 2020 года, а также динамика ценовой конъюнктуры на рынках, пояснили рост налоговых поступлений в Минфине. Нефтегазовые доходы (НДПИ, НДД, экспортные пошлины) значительно выросли благодаря ценам на нефть — из-за особенностей их ставок, а нефтегазовые — увеличились на фоне роста экономики и внутреннего спроса, роста прибыли в целом ряде секторов, оценили в ведомстве.

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Наложный след: сборы в бюджет в 2021 году выросли на треть