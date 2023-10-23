С 20 ноября налоговые органы Рязанской области переходят на двухуровневую систему управления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С указанной даты Межрайонные инспекции ФНС России по Рязанской области прекращают деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к УФНС. Реорганизация проводится в соответствии с приказом ФНС России от 10.11.2022 № ЕД-7-12/1068@.

Данные изменения не отразятся на правах налогоплательщиков и не скажутся на качестве обслуживания.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться по экстерриториальному принципу в обособленных подразделениях УФНС, которые созданы на базе территориальных налоговых органов по следующим адресам:

· г. Рязань, Московское шоссе, д. 18;

· г. Рязань, проезд Завражнова, д. 9;

· г. Рязань, ул. Горького, д. 1;

· г. Рязань, ул. Свободы, д. 80а/43 (Единый регистрационный центр);

· г. Рязань, Славянский проспект, д. 5;

· г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 50;

· г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 16;

· г. Касимов, Приокский микрорайон, д. 12А;

· г. Сасово, ул. Банковская, д. 9;

· р.п. Шилово, ул. 8 Марта, д. 3.

Юридический адрес УФНС: 390013, г. Рязань, проезд Завражнова д. 5.

Обращаем внимание, что при сдаче налоговой отчётности, начиная с 20 ноября 2023 года, необходимо указывать код налогового органа – 6200.

Обращаем внимание, что в связи с реорганизаций налоговых органов Рязанской области особую значимость для налогоплательщиков приобретает возможность получения услуг ФНС России дистанционно, используя онлайн-сервисы сайта. В настоящее время на сайте ФНС России функционирует более 70 электронных сервисов, функционал которых предоставляет пользователям широкий спектр услуг и существенно экономит время.

В целях максимального удобства плательщиков, не владеющих современными техническими средствами, имеется возможность получения услуг налоговых органов в территориальных отделениях МФЦ. Дополнительно граждане могут обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный.