Налоговые инспекции Рязанской области возобновляют приём граждан в штатном режиме

С 10 марта налоговые инспекции Рязанской области будут принимать граждан в штатном режиме, в том числе без предварительной записи. Об этом сообщили в региональном Управлении УФНС.
График работы налоговых инспекций следующий:
- понедельник, среда – 09.00 – 18.00;
- вторник, четверг – 09.00 – 20.00;
- пятница – 09.00 – 16.45;
- выходные дни – суббота и воскресенье.
В ведомстве напомнили, что в ситуационных центрах налоговых инспекций региона пройдут дни открытых дверей:
- в пятницу, 11 марта – с 9 до 18 часов,
- в субботу, 12 марта – с 10 до 15 часов.
Налогоплательщики могут обращаться в ситуационный центр по следующим вопросам:
- о рисках возникновения экономических и социальных проблем;
- об ухудшении социально-экономического положения в Рязанской области;
- с предложениями, касающимися мер поддержки в условиях складывающейся экономической ситуации.