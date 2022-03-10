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Четверг, 10 марта, 2022

Налоговые инспекции Рязанской области возобновляют приём граждан в штатном режиме

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Налоговые инспекции Рязанской области возобновляют приём граждан в штатном режиме

7info7

С 10 марта налоговые инспекции Рязанской области будут принимать граждан в штатном режиме, в том числе без предварительной записи. Об этом сообщили в региональном Управлении УФНС.

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График работы налоговых инспекций следующий:

  • понедельник, среда – 09.00 – 18.00;
  • вторник, четверг – 09.00 – 20.00;
  • пятница – 09.00 – 16.45;
  • выходные дни – суббота и воскресенье.

В ведомстве напомнили, что в ситуационных центрах налоговых инспекций региона пройдут дни открытых дверей:

  • в пятницу, 11 марта – с 9 до 18 часов,
  • в субботу, 12 марта – с 10 до 15 часов.

Налогоплательщики могут обращаться в ситуационный центр по следующим вопросам:

  • о рисках возникновения экономических и социальных проблем;
  • об ухудшении социально-экономического положения в Рязанской области;
  • с предложениями, касающимися мер поддержки в условиях складывающейся экономической ситуации.

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