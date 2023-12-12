Вторник, 12 декабря, 2023
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Налогового инспектора из Рязани обвиняют в служебном подлоге

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Image by Freepik
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В Рязани налогового инспектора будут судить по обвинению в служебном подлоге, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По информации следствия, инспектор во время проверки предположил, что организация является транзитной и какой-либо деятельности не осуществляет. Чтобы увеличить результативность своей деятельности, он составил протокол допроса директора организации, в котором написал ложную информацию о том, что тот является номинальным руководителем и учредителем.

На основании протокола в ЕГРЮЛ внесли сведения о недостоверности информации о юридическим лице. Это повлекло нарушение прав общества и репутационные потери на рынке труда.

Дело в отношении инспектора передано в суд для рассмотрения по существу.

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