Налоги для онлайн-кинотеатров и других digital-сервисов предложили сократить

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил сократить налоги на онлайн-кинотеатры, сервисы подписок и рынок интернет-рекламы. Это следует из доклада союза о нормативном регулировании отечественных экосистем, направленный в Госдуму, Совет Федерации, Центробанк и правительство, говорится на сайте РСПП.

Бизнес предлагает снизить НДС на онлайн-сервисы, говорится в его материалах. Насколько – в РСПП уточнять не стали, отметив, что «конкретные параметры являются предметом для обсуждения». Сокращении НДС на доступ к контенту онлайн-кинотеатров уменьшит налоговую нагрузку сервисов — это позволит ускорить рост рынка, а выпадающие доходы бюджета компенсируются как за счет расширения налогооблагаемой базы, так и за счет налоговых поступлений от подрядчиков онлайн-кинотеатров, указанно в докладе, считают в РСПП.

Если пожелания РСПП сбудутся для российских пользователей, слушателей и зрителей это означает снижение цен на доступ к контенту – или, по крайней мере то, что цены на него не будут быстро расти, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Кроме того, у онлайн-кинотеатров появятся дополнительные средства на создание и закупку оригинального контента. Фильмов и сериалов станет больше, а их качество, возможно, улучшится, — надеется эксперт.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Киносборочная группа: бизнес призвал снизить налоги на онлайн-контент