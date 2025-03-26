Налог на бани, теплицы и дачные туалеты: за хозпостройки теперь придется платить

За хозяйственные постройки на участке теперь придется платить налог. Если на даче накопилось много таких объектов, содержание участка может стать дорогостоящим, пишет 5-tv.ru.

Какие постройки облагаются налогом?

Но не стоит торопиться доставать заначку — налог распространяется не на все сооружения. Под него попадают только капитальные постройки, которые невозможно перенести без разрушений. Как правило, такие строения имеют бетонный фундамент.

Легкие пленочные теплицы или сараи без фундамента налогом не облагаются.

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«Предполагаемая ставка налогообложения составит 0,01–0,03% от кадастровой стоимости», — поясняет юрист и общественный деятель Артур Каримов.

Если капитальная постройка еще не внесена в реестр, ее необходимо зарегистрировать. Даже новая баня, не поставленная на учет, формально считается незаконной.

«Налогом на имущество будут облагаться только те постройки, которые признаны недвижимостью и внесены в реестр. К таким хозяйственным сооружениям могут относиться и вспомогательные постройки, имеющие признаки капитального строения», — уточняет юрист.

Штрафы и контроль с помощью дронов

Те, кто попытаются скрыть незарегистрированные постройки, рискуют нарваться на штрафы. Контролирующие органы планируют выявлять такие объекты, в том числе с помощью дронов.

«Если капитальная недвижимость не зарегистрирована, это не освобождает владельца от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно выявить объект, привлечь компетентные органы и, если строение не учтено в кадастровой базе, наложить санкции за уклонение от декларирования», — предупреждает эксперт.

Как законно избежать налога?

Есть легальный способ не платить налог. Постройки площадью менее 50 квадратных метров освобождены от налога, но только одна на участке.

Знатоки советуют выбирать для этой льготы самую дорогую постройку, чтобы минимизировать налоговую нагрузку.

Кроме того, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и многодетные семьи полностью освобождены от уплаты налога на сараи и бани.