Накануне в рязанских автобусах выявили 12 нарушений ПДД

Профилактические мероприятия «Автобус» провели 8 июня сотрудники областной ГИБДД. Особое внимание уделили пассажирским автобусам и маршрутным такси: значительную часть нарушений правил пассажирских перевозок составляют именно они. Инспекторы ГИБДД и государственные инспекторы технадзора выявили 12 нарушений правил дорожного движения.

С водителями провели профилактические беседы. Цель мероприятий — уменьшить число нарушений ПДД и повысить безопасность перевозок людей.

Госавтоинспекция Рязанской области проводит профилактические мероприятия в сфере пассажирских перевозок регулярно. Об этом говорится на сайте областного управления МВД.