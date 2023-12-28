Накануне Нового года рязанские судебные приставы помогут гражданам

Впереди Новый год и Рождество — к этим долгожданным праздникам стоит обстоятельно подготовиться, не забывая о том, что может помешать их провести весело и беззаботно. Из числа возможных неожиданных проблем — введение запретов и ограничений из-за несвоевременного погашения долгов по исполнительным производствам, открытым судебными приставами.

Неоплаченные вовремя алименты, штрафы ГИБДД и другие обязательные платежи могут привести к арестам банковских счетов и имущества граждан, введением для них ограничений на выезд за пределы Российской Федерации, а также ограничением специального права на управление транспортным средством. Для многих жителей региона также требуют решения вопросы защиты их прав от неправомерных действий профессиональных взыскателей и коллекторов — и здесь без поддержки грамотных юристов обойтись практически невозможно.

Словом, круг тем, которые можно и нужно обязательно своевременно обсудить с судебными приставами, широк и многогранен, как и сама наша жизнь. Поэтому специально для оказания оперативной помощи гражданам во избежание возникновения неожиданных проблем накануне и во время праздников в УФССП России по Рязанской области будет организована работа прямой телефонной линии с участием профильных специалистов аппарата Управления.

«Горячая линия» состоится в пятницу 29 декабря с 10:00 до 13:00. Звонки будут приниматься по многоканальному телефону Центра информирования граждан. Позвонив по номеру 8 (4912) 29-47-00, граждане смогут рассказать о волнующих их проблемах сотрудникам УФССП России по Рязанской области и получить как квалифицированные консультации специалистов, так и оперативную помощь в решении неотложных вопросов.

Подобные мероприятия в формате живого общения судебных приставов с жителями Рязанской области в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе для оказания адресной помощи гражданам по всем вопросам, связанным с деятельностью УФССП России по Рязанской области.