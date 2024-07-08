Накануне Дня семьи, любви и верности пара полицейских из Рязанской области сыграла свадьбу

В Рязани накануне Дня семьи, любви и верности капитан полиции Михаил Федоров и инспектор ПДН лейтенант полиции Мария Федорова сыграли свадьбу. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Молодые супруги служат в отделе МВД России по Рыбновскому району. Сразу после знакомства они поняли, что созданы друг для друга. В сентябре они встретились во время несения службы по охране общественного порядка на мероприятии, а в декабре уже подали заявление в ЗАГС.

На вопрос, в чем заключается секрет семейного счастья, Федоровы ответили: «Мы просто любим друг друга».

Мария рассказала, что из-за рабочего графика с мужем совместные выходные случаются не так часто. Зато в разлуке их любовь накапливается и вспыхивает еще сильнее.